Junts exigeix la compareixença d'Aragonès al Parlament per la reforma del codi penal

Junts espera que el president de la Generalitat,, comparegui en seu parlamentària per explicar com ha estat la negociació amb el govern espanyol per acordar la reforma del codi penal , que inclou la derogació de la sedició i la reforma dels. "Si no ho fa per voluntat pròpia, no descartem que ho acabem sol·licitant", ha explicat el president de Junts al Parlament,que ha acusat ERC d'haver negociat sense "parlar amb els represaliats ni amb les forces independentistes que van permetre la seva investidura".En una roda de premsa des del Parlament aquest dimarts, Batet ha recordat que ERC vaels representants que Junts proposava a la taula de diàleg, i l'ha acusat d'haver negociat una modificació del codi penal que "i criminalitza les mobilitzacions". Des de Junts volen que el president de la Generalitat comparegui per donar, i també per "respecte a la ciutadania i a les institucions".Segons el partit de Laura Borràs i Jordi Turull, el problema rau en què el president de la Generalitat hagi "negociat sol" una qüestió que "afecta a tothom", i Batet ha insistit, com ja han fet aquests dies altres representants del seu partit, que la reforma ésAixí mateix, el president del grup parlamentari ha assegurat que el govern espanyol busca amb la reforma de la sedició "", una sospita que tenen des de Junts després de les compareixences de diversos representants de l'executiu encapçalat per Pedro Sánchez. "Que abandonin tota esperança", ha expressat Batet, que ha assegurat que existeix una "persecució política" contra Puigdemont."Volen la seva l'extradició a qualsevol preu. La seva obsesió té noms i cognoms, president Puigdemont, i demostra que no hi ha cap separació de poders ni cap garantia", ha afegit Batet, que també ha criticat que Sánchez i la vicepresidenta Nadia Calviño parlin de Puigdemont com a "condemnat", quan no ha sigut "condemnat per cap tribunal". Així mateix, ha recordat que l'expresident del seu partitquan ha estat cridat davant la justícia de països europeus que no són l'estat espanyol, i que cap d'aquests ha demanat la seva extradició.

