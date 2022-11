Escena de pel·lícula a Madrid: assalten el cotxe de la presidenta d'una gran empresa i acaben a trets

La matinada d'aquest dilluns dos homes han assaltat i amenaçat amb pistoles el cotxe de, presidenta del Grup, que es desplaçava per Madrid. El guardaespatlles de l'empresària, que conduïa, ha reaccionat ràpidament i ha disparat els atacants abans que poguessin fugir.segons la informació de la qual es disposa en aquest moment. No obstant això, Álvarez ha hagut de ser atesa pels serveis d'emergència per la crisi d'ansietat que ha patit.Fonts pròximes a la investigació han confirmat a l'agència Efe que el succés ha passat poc abans de les dues de la matinada al, al districte de Moncloa-Aravaca de la capital de l'Estat. El cotxe, de la marca Mercedes Benz, en el qual viatjava l'empresària va ser interceptat frontalment per un altre cotxe, un Renault Scenic.D'aquest vehicle, segons les mateixes fonts, han baixat dos homes armats que s'han encarat amb el cotxe de la presidenta d'Eulen, una empresa dedicada als serveis sociosanitaris i de neteja. La companyia, però, també és coneguda per les declaracions de l'examant del rei emèrit, queEls atacants han pogut aturar el pas del vehicle de la presidenta d'Eulen perquèEn el moment en què l'escorta d'Álvarez ha començat a disparar contra ells, han marxat immediatament de la zona. En veure el que passava i abans de disparar, l'escorta de l'empresària també ha realitzat una maniobra brusca i el vehicle ha impactat contra un fanal. Fruit d'aquest xoc, l'empresària també ha hagut de fer-se un control mèdic que no ha tingut més repercussions.

