Els socis del govern espanyol demanen investigar Joan Carles: Corinna tenia accés a documents secrets

Joan Carles de Borbó, un mandrós irresponsable envoltat de "tripijocs"

Podem i diversos aliats parlamentaris del govern espanyol han registrat una. Aquesta vegada han pres com a referència el pòdcast publicat per Corinna Larsen en el qual l'examant del rei emèrit ha relatat, entre altres coses, que el va veure tornar de viatge amb "bosses plenes de diners en efectiu" . Aquest nou intent que la Cambra faci una recerca sobre els negocis de l'anterior cap d'estat porta la firma de formacions independentistes com ERC, Bildu, Junts, el PDECat i la CUP, així com d'altres socis d'investidura com Més País, Compromís i el Bloc Nacionalista Galego (BNG).A finals del passat mes de setembre després de la difusió del documental d'HBO Salvar el Rei , aquests partits ja van sol·licitar la creació d'una comissió d'investigació i ara que s'ha publicat el tercer capítol del pòdcast tornen a la càrrega.Segons han recollit a l'exposició de motius de la nova iniciativa, al pòdcast l'aristòcrata alemanya assegura: "El veia tornar de viatges,. Tornava amb bosses plenes de diners. Jo li deia Déu meu! Què és això? I em responia que li ho havia donat algun amic". A més a més, han apuntat altres declaracions de Larsenn en les quals assegura que Joan Carles I era coneixedor de la campanya d'assetjament, difamació i persecució contra la seva persona i la seva família que ella atribueix als serveis secrets espanyols i a la mateixa Casa Reial i que ja ha denunciat a la justícia britànica.Els signants de la iniciativa han al·ludit, també, a altres notícies relatives als diferents escàndols atribuïts a l'excap de l'Estat, com ara la novetat que ha portat el nou capítol: Corinna ha assegurat que. Es tractava, ni més ni menys i sempre segons la versió de l'aristòcrata alemanya, d'informació "governamental classificada" i, de fet, es veu que l'exmonarca ho feia tan habitualment que ella ho va passar a considerar part de la seva feina.Per tot plegat, Corinna ha presentat Joan Carles I com un mandrós irresponsable. L'empresària ha detallat que el rei emèrit li deia si es podia llegir la documentació per després explicar-li què passava. Segons Corinna, en comptes de contractar un assessor personal, recorria a ella per una qüestió de confiança. Alhora, l'examant del Borbó també ha afirmat en el nou capítol que la figura del monarca estava envoltada per unEl producte dels periodistes Bradley Hope i Tom Wright, situa la figura d'assessora de l'alemanya en el centre de les, un projecte pel qual se l'investigava a l'Estat . De fet, com a mostra del seu paper, ha apuntat que en un dels viatges que van fer a Riad (Aràbia Saudita) no es va allotjar amb la resta de dones, que anaven d'acompanyants, sinó que ho va fer amb els empresaris. El pòdcast ho ha narrat així:. Al pòdcast, també han explicat que l'aristòcrata va acabar fent "tractes bastant controvertits per al monarca, que van esclatar per tot arreu". Així, les noves entregues de Hope i Wright, han dibuixat l'examant del Borbó com una, recelosos de la influència que guanyava, de mica en mica, l'artistòcrata.Per aquestes informacions, els partits esmentats han insistit quedes de totes les institucions, començant per les Corts Generals, que tenen entre les seves obligacions la de fiscalitzar assumptes d'interès general". Per això, han plantejat la creació d'una comissió d'investigació relativa a "la trama vinculada a les presumptes il·legalitats i irregularitats comeses per membres d'altes institucions i les influències polítiques, diplomàtiques i comercials amb tercers països, la implicació d'estaments de l'Estat per al control de la informació dels escàndols relacionats amb el rei emèrit i la possible".Fins ara, la Mesa del Congrés, amb els vots de PSOE, PP i Vox ha rebutjat totes les sol·licituds d'aquesta mena que han registrat les formacions. Ho han fet al·legant laprevista a la Constitució que, alhora, estableix que el cap de l'Estat distribueix lliurement la partida pressupostària que rep cada any.

