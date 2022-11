ERC, Junts, CUP i comuns s'alien per demanar conjuntament a l'Eurocambra la prohibició de Pegasus

ERC, Junts, CUP i comuns han presentat aquest dimarts una proposta de resolució perquè diputats de la cambra catalana puguin comparèixer davant del Parlament Europeu per denunciar elen el marc del. Els partits esperen que aquesta proposta sigui substanciada davant del Ple amb "urgència extraordinària", i un cop aprovada -ja compta amb el suport dels partits necessaris- és l'Eurocambra que ha de decidirperquècompareguin davant la comissió del Parlament Europeu que hagin demanat els partits. L'objectiu dels grups és denunciar l'espionatge i aconseguir el compromís europeu perquè esLa iniciativa ha estat presentada en roda de premsa conjunta per Jordi Orobitg (ERC), Josep Rius (Junts), Montserrat Vinyets (CUP) i Susana Segovia (ECP), que han explicat que esperen poder comparèixer tant a la comissió de Peticions del Parlament Europeu com davant de la comissió d'investigació encarregada d'examinar l'ús del programa Pegasus. En el cas d'aquesta última, els grups esperen poder comparèixer a l'audiència que es realitzarà sobre el cas de l'estat espanyol el properEn la proposta, els partits també consideren necessari que l'Eurocambra aprovi una iniciativa per sol·licitat a la Comissió Europea que presenti una "proposta legislativa que comporti lade l'ús del sistema Pegasus i de qualsevol altre similar a la Unió Europea.

