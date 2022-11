Detingut un pedòfil de 20 anys per abusar de la seva veïna de tres quan es quedava a càrrec seu

La policia espanyolaque abusava de la seva veïna de tres quan es quedava a càrrec seu, segons ha informat el cos policial en un comunicat. L'home havia pujat desenes d'arxius de contingut pedòfil a Internet. Els agents de la policia espanyola van rebre informació a través del Centre Nacional per a menors desapareguts i explotats dels Estats Unitats, a través de la seva ambaixada.La investigació es va iniciar quan la companyia. Entre aquest contingut hi havia dues fotografies en les quals apareixia un adult fent tocaments a una menor de molt curta edat. Les ràpides gestions van permetre localitzar l'autor i domicili de l'home, a Sant Adrià del Besòs. Es va sol·licitar, que va ser autoritzat pel jutjat. Durant l'entrada, es va localitzar i analitzar el telèfon mòbil amb el qual s'havien fet les fotografies.Al terminal s'hi van localitzarTambé la cadira en la qual la menor apareix fotografiada. Després d'analitzar les empremtes que apareixien a la cadira i comparar-les amb les de l'arrestat, es va concloure que corresponien al detingut.En ser preguntat per la menor,i que aquesta li deixava a càrrec seu quan la dona anava a treballar. Davant d'aquests fets, els agents van detenir l'home, de 20 anys, per un delicte d'abús sexual a menor i producció i distribució de pornografia infantil. Es va decretar el seu ingrés a presó.

