El SEPE donarà prioritat al col·lectiu LGTBIQ+ per trobar feina

Novetats en la novaque ultima el govern espanyol. Fonts del Ministeri de Treball que lidera Yolanda Díaz han informat La Vanguardia que. El Ministeri ha descrit la mesura com una mena de "discriminació positiva necessària" perquè, segons ells, encara hi ha empreses que no veuen aquest col·lectiu amb bons ulls.El fet que s'hagi de declarar l'orientació sexual, però, és una informació de El Español. El queEl que sí que és segur és que el SEPE no ho podrà preguntar directament, és la mateixa persona qui ho haurà de dir voluntàriament perquè se la tingui en compte com a col·lectiu prioritari.El president de l'Observatori contra l'Homofòbia,, s'ha congratulat de la notícia i ha considerat que serà especialment important per alqueSobre el debat que ha suscitat la llei, entorn de com provaran les persones interessades que formen part del col·lectiu LGTBIQ+, Rodríguez ha opinat quei que si "menteix, s'acabarà sabent".

