L'IPC creix moderadament a l'octubre fins al 6,8% pel preu dels aliments

Lleida lidera els augments

(IPC), 1,7 punts menys del registrat al setembre. Tot i tractar-se d'una taxa encara elevada, és la més baixa des del gener d'aquest any, quan aleshores va ser del 5,9% i va començar a escalar fins a tocar sostre al juliol, amb un 10,3%. Pel que fa a la taxa intermensual, ha augmentat en un 0,1%. Totes elles són les dades que ha fet públiques aquest dimarts l'Institut Nacional d'Estadística (INE)., l'IPC interanual s'ha situat en el 7,3%, més d'un punt i mig per sota del mes anterior. La taxa de variació mensual ha estat del 0,3%, i la inflació subjacent s'ha mantingut en el 6,2%.(6,8%)(7,3%), que per dalt està liderada per Castella-la Manxa (8,6%), Navarra (8,4%), Múrcia (7,9%) i Galícia (7,8%). Els preus que més han pujat a l'octubre respecte al mateix mes del 2021 han estat els dels aliments i begudes no alcohòliques (14%), el del transport (8,3%) i els dels hotels, cafeteries i restaurants (7%).També s'han encarit, tot i que en menor mesura, els preus de les begudes alcohòliques i el tabac (3,7%), l'oci i la cultura (3,6%), l'habitatge (3,6%), al medicina (2,1%), el vestit i calçat (1,9%) i l'ensenyament (0,7%).(-2%).Enrespecte a setembre, els preus que més han pujat han estat els de vestit i calçat (6,8%) amb molta diferència, seguits d'aliments i begudes no alcohòliques (2,1%), transport (1,3%), begudes alcohòliques i tabac (0,4%), ensenyament (0,3%), i medicina (0,1%). En la resta, han baixat.La taxa de variació interanual de l'IPC a l'octubre s'ha situat en el 9,5% a Lleida, seguida per Tarragona, amb el 8%, Barcelona, amb el 7,3% i Girona, amb el 6,7%. Respecte a setembre,també, amb una taxa del 0,5% a Tarragona, seguida de Girona, amb el 0,3%, Lleida, amb el 0,2%, i Barcelona, amb el 0,1%.

