La justícia balear rebutja la petició d'un pare per aplicar el 25% de castellà en un institut

La Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears () ha dictat un acte en què ha rebutjat la petició d'unperquè la seva filla rebi. D'aquesta manera, la Sala ha denegat la petició de mesura cautelar del progenitor, que va interposar un recurs contenciós administratiu contra la Conselleria d'Educació i Formació Professional pel silenci administratiu. El pare sol·licitava que la seva filla rebés el 25% de les assignatures troncals en castellà tant en el curs que cursa com en els pròxims.La decisió, que ha estat secundada per tres magistrats del Tribunal mentre que, ha defensat que el marc jurídic de Balears regeix en matèria d'educació un sistema de conjunció lingüística, on es parteix d'una regla general que imposa vehicular l'ensenyament en la llengua catalana almenys en un 50%.D'acord amb els magistrats, aquesta regla pot incrementar-se sense límit "a través del projecte lingüístic de cada centre que, alhora,". Segons els jutges, la mesura cautelar ha estat sol·licitada per una única persona i només en un centre educatiu, "però s'imposaria igualment als altres alumnes de la classe". Per tant, han considerat que "és una mesura cautelar que, d'una banda,". A més a més, han sostingut que la seva denegació no és "un perjudici rellevant per a aquesta".D'altra banda, el Tribunal ha apuntat en la seva decisió que la mesura sol·licitada "és clarament il·limitada i només per aquest fet ja es veu que no pot prosperar". D'aquesta manera, la Sala ha considerat, majoritàriament, queni que l'ensenyament de la llengua es decanti de les previsions del projecte lingüístic del centre, que ha estat avalat per la Conselleria.En l'acte, els magistrats han assenyalat que no consta "quin és l'interès públic que col·lideix amb la petició del recurrent ni quins serien els criteris aplicables per determinar que ha de prevaler el supòsit dret del recurrent i/o la seva filla enfront de l'interès públic i general a mantenir el projecte lingüístic vigent al centre". En definitiva, la Sala ha sostingut quePer contra, lesquehan entès que hauria d'haver-se estimat íntegrament la sol·licitud de la mesura cautelar. Les jutgesses han argumentat que el projecte del centre educatiu contempla com a única llengua vehicular d'ensenyament el català, així com han opinat que la mesura cautelar sol·licitada no és contrària als interessos generals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor