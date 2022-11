Registren un terratrèmol de magnitud 3,4 amb epicentre a Tortosa

Fi Prealerta #SISMICAT@ICGCat informa que ha rebut 20 enquestes I qoe ha estat un #sisme sense rèpliques



El @112 no ha rebut cap trucada https://t.co/OcNnMRDSDP — Protecció civil (@emergenciescat) November 15, 2022

Tortosa (Tarragona) ha estat l'epicentre d'unde magnitud 3,4, segons ha informat l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. El terratrèmol ha tingut lloc cap a les 23:52 del vespre i. De fet, el 112 no ha rebut cap trucada durant la nit. No obstant això, l'Institut Cartogràfic sí que ha rebut fins a 20 enquestes de sisme percebut.A causa del terratrèmol, Protecció Civil s'ha vist obligada a activar la, que, finalment, s'ha desactivat a dos quarts de vuit d'aquest matí de dimarts. L'Institut Cartogràfic també ha informat que no hi ha hagut cap rèplica del sisme.

