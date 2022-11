Les 7 coses que has de fer si vols millorar la teva salut a partir dels 40 anys

Fer-se gran és una d'aquelles coses que és inevitable a la vida i l'única via que es pot seguir és gestionar-ho de la manera més saludable. Sempre és important cuidar-se, però mentre una persona es va fent gran això adquireix encara més importància. Hi ha diversos hàbits que són rellevants en aquest sentit.

Què has de tenir en compte a partir dels 40 anys?

És una obvietat que cal cuidar-se durant tota la vida, però cada etapa vital s'ha d'afrontar de formes específiques. A partir de la quarantena d'anys, el cos canvia i inicia una transició que, en funció de com es tracti, pot ser d'una manera o d'una altra. Per prolongar la joventut en la matèria de salut, cal tenir en compte diversos consells, com ara les visites al metge, l'alimentació, un exercici concret o dormir i menjar bé. Aquests són set consells per millorar la salut a partir dels 40:

Revisions mèdiques

Mai està de més sotmetre's a revisions mèdiques, però a partir dels quaranta anys és un bon moment per incorporar rutines en aquest aspecte. En el cas de les dones, per exemple, guanyen importància proves com les mamografies. En malalties com el càncer de mama, els cribratges són clau. Segons dades de la Xarxa de Registres de Càncer i la Societat Espanyola d'Oncologia, la incidència d'aquest tipus de càncer creix a l'Estat però, en canvi, la mortalitat baixa gràcies a la detecció cada vegada més avançada. Pel que fa als homes, cal parar atenció a la pròstata. Sense anar més lluny, un estudi publicat a The Lancet Oncology assegura que el cribratge a partir dels 40 anys beneficiaria els homes amb síndrome de càncer de pròstata hereditari. A tot això, és aconsellable agafar la rutina de realitzar-se proves generals i analítiques de sang amb més freqüència.

Menjar més proteïnes

La massa muscular comença a caure a partir dels 35 anys. A partir d'aquesta edat, cada vegada és més difícil mantenir la forma física de la joventut, i amb el pas del temps la davallada és cada vegada més gran, tal com adverteix la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia: "A partir dels 50 anys, la massa muscular cau entre un 1 i un 2% anualment, la força muscular disminueix un 1,5%, i arriba a un 3% a partir dels 60 anys. Aquests percentatges són més alts en persones sedentàries i dues vegades més grans en els homes que en les dones". És per aquest motiu que s'aconsella, especialment a partir dels 40 anys, incrementar el consum de proteïnes d'alta qualitat com el peix blau, ous i pollastre, o proteïnes vegetals com ara l'edamame o el tofu.

Fer exercici amb pes

No només l'alimentació ajuda a conservar massa muscular. Evidentment, l'esport hi té molt a veure i, especialment, l'aixecament de pesos. Els exercicis amb peses es converteixen en imprescindibles per mantenir els músculs i els ossos forts a partir dels 40 (i fins i tot abans). Així ho certifica Juan Antonio Corbalán, director de la Unitat de Salut Esportiva de Vithas Internacional, en unes declaracions recollides per la revista Telva. "La pèrdua de massa muscular és pròpia de l'edat, però els músculs es poden treballar per mantenir-los joves. No és només una qüestió estètica, sinó de capacitat funcional", assegura.

Beure aigua

Hidratar-se correctament és bàsic per a tothom. Ara bé, amb els anys aquesta necessitat s'accentua. Amb l'edat, es perd progressivament la gana; això fa que s'ingereixin menys aliments hidratants i s'hagi de compensar amb més aigua. A més, la percepció de set també baixa, pel que s'ha de pensar en donar al cos el que necessita, encara que no ho demani. D'aquesta manera es cuiden els ronyons, especialment en aquells que ja han patit problemes renals abans.

Cuida la teva higiene del son

Descansar bé és imprescindible. Les persones passen aproximadament un terç de la seva vida dormint, així que és un apartat que cal cuidar amb atenció. Amb el pas dels anys cada vegada resulta més complicat mantenir uns hàbits del son adequats. Des de la conselleria de Salut es recomanen diverses pràctiques per aconseguir-ho. Mantenir els horaris per anar a dormir i llevar-se durant el cap de setmana, estar al llit només el temps destinat a dormir i limitar les migdiades són els principals consells per part del Govern. També és bo establir hàbits relaxants abans d'anar a dormir, reduir el consum de substàncies estimulants i evitar els àpats abundants per sopar.

Protegeix la teva pell

La pell es torna més fina quan s'arriba a la quarantena d'anys, fet que obre la porta a l'aparició de taques i arrugues. Davant de l'aparició de taques sospitoses cal visitar un dermatòleg, però també es pot fer feina de prevenció. Especialment a l'estiu, és important posar-se protector solar. L'estrés i el tabac tampoc són bons aliats per a la pell, a diferència d'una bona dieta i tractaments amb productes específics.

Deixa de fumar

Els perjudicis del tabac arriben molt més enllà dels efectes sobre la pell ja mencionats. Segons dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), el tabac mata fins a la meitat dels fumadors i cada any moren vuit milions de persones per culpa seva. Tot i això, si t'acostes a la quarantena d'anys fumant, encara hi ets a temps: segons un estudi publicat a JAMA Network Open, revista de l'Associació Mèdica Americana, si deixes l'hàbit als 35 anys, les probabilitats de mort prematura es queden pràcticament igual que si no haguessis fumat mai.

