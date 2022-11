Retiren del mercat diversos xampús per ser cancerígens

Marca Dove

Marca Tresemme

Marca Bed Head

Marca Nexxus

Marca Suave

Marca Rockaholic

Alerta important de les autoritats per unsque poden provocar càncer. L'Administració d'Aliments i Medicaments delsha informat de diversos productes que han estat distribuïts al mateix país i al, però que poden haver arribat a qualsevol indret del món a través de les compres a través d'Internet. El perill l'ha facilitat la mateixa empresa productora d'aquests sabons, la marca, que retirarà aquests sabons del mercat.En concret, aquests sabons poden contenir, una substància química que pot causara la sang, com també. Aquest component, conegut també com a, s'utilitza principalment com a dissolvent en la indústria química i farmacèutica i també és popular per fer"L'exposició al benzè pot superar unper lade les persones", assegura Unilever en el comunicat, en què també explica que els productes que no figuren en la llista no impliquen cap perill. Els afectats i que s'estan retirant del mercat són:- Dove Dry Shampoo Volume and Fullness- Dove Dry Shampoo Fresh Coconut- Dove Dry Shampoo Fresh and Floral- Dove Dry Shampoo Ultra Clean- Dove Dry Shampoo Invisible- Dove Dry Shampoo Detox and Purify- Dove Dry Shampoo Clarifying Charcoal- Dove Dry Shampoo Go Active- Tresemme Dry Shampoo Volumizing- Tresemme Dry Shampoo Fresh and Clean- Tresemme Pro Pure Dry Shampoo- Bed Head Oh Bee Hive Dry Shampoo- Bed Head Oh Bee Hive Volumizing Dry Shampoo- Bed Head Dirty Secret Dry Shampoo- Nexxus Dry Shampoo Refreshing Mist- Nexxus Inergy Foam Shampoo- Suave Dry Shampoo Hair Refresher- Suave Professionals Dry Shampoo Refresh and Revive- Bed Head Rockaholic Dirty Secret Dry Shampoo

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor