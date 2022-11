Troben una mà de bronze amb la inscripció més antiga en una llengua bascònica

Una excavació al poblat d'Irulegi ha permès localitzaramb la inscripció en llengua vascònica més antiga que es coneix fins ara. "" (afortunat) és la primera de les cinc paraules que ha pogut ser desxifrada en la que ja es coneix com la "". Es tracta d'una representació en bronze d'aquesta extremitat, dissenyada per penjar a la porta d'una casa com a objecte ritual protector de la llar.La seva antiguitat la converteix en una troballa excepcional, ja que es tracta delque es coneix fins ara. Juntament amb altres troballes, confirma l'ús de l'escriptura per part dels antics pobladors d'aquesta zona.La mà ha estat trobada en el marc de les excavacions que s'estan duent a terme al poblat d'Irulegi, habitat entre la meitat de(segle XV a XI aC) i el final de(segle I a.C). El proper 16 de desembre se celebrarà una jornada per donar a conèixer el descobriment en profunditat.La "mà d'Irulegi" va ser trobada el 18 de juny de 2021, al costat de l'entrada d'un dels habitatges excavats al jaciment, però la inscripció, quan es van iniciar les tasques de neteja i restauració de la peça. Des d'aleshores, és investigada per un equip multidisciplinari d'arqueòlegs, geòlegs, restauradors, químics, epigrafistes i lingüistes.La seva destinació immediata serà una cambra per a conservació de metalls a les dependències del Servei de Patrimoni Històric, on continuaran els treballs de recerca. En un futur s'espera poder-lo exhibir alque compta amb les mesures de conservació i seguretat idònies per a la seva exposició.

