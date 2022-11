L'estranya vestimenta amb què Koundé ha aparegut a la concentració de França

Jules Kounde joining up with the France squad 👀🦖 pic.twitter.com/ypGA66MYgl — ESPN FC (@ESPNFC) November 14, 2022

és una de les estrelles deli de la selecció francesa. Triomfa als terrenys de joc, sent un dels defenses més prometedors del món per la seva qualitat i joventut, però també marca tendència fora del camp. Ara, per la seva estranya vestimenta amb què ha arribat a la concentració depelha sorprès a tothom.Com es pot veure en la imatge de la seva arribada, Koundé s'ha presentat amb unsestampats i unnegre. A priori, res més que el seu estil, sense sortir-se massa de la moda actual. Però hi ha hagut un detall: a la cintura hi porta el que podria ser unaamb forma de dinosaure.La imatge s'ha guanyat comentaris positius i negatius opinant sobre aquest complement alternatiu i la publicació ja acumula més de 1.200 retuits i més de 17.200 m'agrades en poc més de cinc hores. El central, juntament amb, seran els dos futbolistes blaugrana que jugaran amb França el Mundial que comença aquest diumenge.

