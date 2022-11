La Fiscalia europea arxiva la investigació contra David Madí

Laha arxivat lacontra l'exdirigent de, per presumpte frau en subvencions durant el repartiment dels fons europeus. Al decret, les fiscals acorden arxivar-lo "per", perquè no ha trobat més indicis contra Madí que una conversa telefònica en el marc de l'La conversa remesa posa de manifest l'existència d'un acord entre els interlocutors per canalitzara través de l'assessorament a futurs clients per a la presentació de projectes en una trobada de la patronal, de la qual forma part. "Cert és que la conversa evidencia que Madí té contactes o relacions privades de què se serveix en el desenvolupament de la seva activitat professional com a assessor en aquest camp", explica la Fiscalia.Tot i això, afegeixen que en el moment actual, esgotades les vies de recerca possibles, "no és possible determinar ni ladelsni si en el desenvolupament de la seva activitat d'assessorament es va servir d'aquests contactes per a l'obtenció o utilització indeguda de subvencions europees".Així doncs, han considerat que "no hi ha indicis suficients per considerar comesa lapenal origen de la present causa", sensede poder-se reobrir la investigació en cas de trobar nous fets que ho justifiquin.

