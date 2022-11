Vaga dels treballadors de la zona blava i verda d'estacionament de Barcelona aquest dimarts

El comitè d'empresa de(BSM) ha tornat a convocar el personal quedins la unitat deregulat a una nova jornada deper aquest pròxim dimarts entre la una del migdia i les tres de la tarda, segons ha anunciat CCOO.Els treballadors faran unaperque l'empresa es planteja imposar-loscom l'obligació de portar moto o treballar en diumenges i festius. "Pretenen que ho fem gratis, sense les millores salarials i laborals que reclamem", sosté el sindicat. Per la seva banda, fonts de BSM han defensat que la negociació fa set mesos que "està oberta" i han criticat que els treballadors "no s'hagin mogut de la posició inicial" malgrat les propostes de l'empresa.Sobre la proposta de treballar en diumenges i festius, fonts deque, actualment, elsi que els diumenges es cobreixen amb personal que s'ofereix voluntàriament i amb hores extres. "Una situació que l'empresa vol regularitzar i que implicaria que cada empleat treballés quatre diumenges a l'any retribuïts i la desaparició de la jornada partida", expliquen les mateixes fonts.Així mateix, BSM assegura que la plantilla que presta serveis a peu dins la unitat de control d'estacionament regulat "és un col·lectiu que té unes condicions per sobre del conveni sectorial".Els treballadors, a banda de les condicions que BSM està plantejant, també denuncien que "amb l'excusa de la digitalització" s'està "i consumant una". "Amb la nova organització del treball s'obvien totes aquelles persones amb dificultats davant les noves tecnologies i que requereixen ajuda. S'abandona la ciutadania imposant un sistema que no tracta directament amb ella, que despersonalitza el tracte i oblida per complet les incidències i necessitats particulars", afegeix CCOO.Amb tot, fonts de BSM indiquen que la voluntat deés "i arribar a un acord satisfactori". En cas que no s'arribi a un pacte, BSM va avisar que implementarà el model proposat de forma progressiva a partir del mes de gener vinent.

