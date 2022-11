Amazon es planteja acomiadar uns 10.000 treballadors

La multinacional Amazon estudiadel departament de vendes i tecnologia a partir d'aquesta mateixa setmana. En una informació avançada pel rotatiu, el gegant empresarial realitzaria la retallada de plantilla més gran de tota la seva història. Suposaria la pèrdua del 3% dels treballadors corporatius de tot Amazon i aproximadament un 1% de la seva plantilla total. La majoria dels empleats de la companyia treballen per hores.La. On es farien aquestes retallades? Principalment, segons el NYT, es durien a terme en les branques organitzatives al voltant dels dispositius d'Amazon -com, per exemple, l'assistent de veu Alexa-, i també en els departaments de recursos humans i a la divisió minorista. Desaquest acomiadament de treballadors fins al final, convertint-se en l'última gran empresa tecnològica del sector en fer-ho.No especifiquen encara si els acomiadaments seran a tot el món o només al mercat dels Estats Units. És més, Amazon España va iniciar contactesaquest mateix estiu, "amb un perfil tecnològic molt concret". En concret, va ser una ampliació global d'unes 20.000 persones a tots els nivells de la marca: des d'Amazon Prime, a la plataforma d'streaming,

