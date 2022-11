La torre de l’Evangelista Lluc ja està acabada amb l’escultura de la figura del tetramorf en forma de bou alat amb un llibre, símbol identificatiu d’aquest evangelista. Aquesta és la primera de les dues torres dels Evangelistes previstes per acabar aquest any 2022 pic.twitter.com/kSvRGVZwrg — La Sagrada Família (@sagradafamilia) November 14, 2022

Laha acabat aquest dilluns la torre de l'evangelistaamb la col·locació de l'escultura de la figura del tetramorf en forma dealat amb un llibre, símbol identificatiu d'aquest. És la primera de les dues torres dels evangelistes que es preveu acabar aquest any i ara culminarà la de, tal com ha anunciat la basílica en un tuit.Les quatre torres dels evangelistes envoltaran la torre de, arribaran als 135 metres -les terceres més altes del monument- i, per identificar quin evangelista representa, cada torre acaba amb la figura corresponent del tetramorf amb el llibre i les ales, tal com va projectar

