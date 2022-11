Jeff Bezos revela què farà amb la seva fortuna abans de morir

, el fundador d'Amazon isegons Bloomberg ha anunciat què farà amb la seva fortuna, valorada en(120.300 milions d'euros), quan mori. Aquesta és la primera vegada que Bezos explica el destí dels seus diners.Molts, a través de la qual grans fortunes es van comprometre a cedir la major part dels seus diners en vida. Ara, anys més tard, ha fet un canvi de xip i ha decidit que, abans de morir, donarà "la major part dels seus diners" ai "unir" la humanitat a través de persones que facin front a les múltiples "divisions socials i polítiques" de l'actualitat. Una mica abans d'aquestes declaracions, el magnat ja havia donat senyals del seu canvi de tendència cap al món de la filantropia, destinant milers de milions de dòlars en obres de caritat.L'anunci de Bezos, de 58 anys, ha arribat aquest mateix dilluns en una entrevista amb la CNN acompanyat de la seva dona, Lauren Sánchez. I tot i que la parella, com ara la quantitat exacta que donarà o els projectes que finançarà, sí que ha apuntat que estan buscant el "millor mecanisme" per donar els diners. "S'ha de pensar amb cura i tenir a gent brillant a l'equip per gestionar-ho", ha precisat Bezos.Paral·lelament, el fundador d'Amazon té una fundació, el, a la qual també ha anunciat que dotarà amb, el 8% de la seva fortuna total. De fet, l'entrevista del mitjà estatunidenc ha servit per posar el focus en el premi del fons Courage and Civility, que ha entregat 100 milions de dòlars aen reconeixement de la seva labor social, centrada en l'educació i la lluita contra la pobresa.

