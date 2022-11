Un activista accepta més de tres anys de presó en la primera sentència per la protesta de Tsunami al Prat

Un jove independentista ha acceptaten els aldarulls a l'aeroport del Prat després de la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O l'octubre del 2019. Inicialment, la Fiscalia li demanava nou anys de reclusió, petició que ha rebaixat a gairebé un terç, a banda d'una, cosa que la defensa ha acabat acceptant en la vista oral celebrada a l'Audiència de Barcelona aquest dilluns.Segons el relat de la Fiscalia acceptat per la defensa, cap a les 17:00 de la tarda del 14 d'octubre el jove era al vestíbul de la T-1 al qual s'accedeix des de l'andana de la parada del metro. Unesper paralitzar l'operativa de l'aeroport i no feien cas de les ordres policials d'abandonar la infraestructura. Finalment, van aconseguir aturar el servei de metro i bloquejar el pas dels passatgers, ambdós, fets que van causar un certa la terminal.Per això, agents de ladels Mossos van formar dues línies policials, esquena contra esquena i separades uns dos metres cadascuna, per controlar els manifestants que arribaven des del metro i els que arribaven des de la parada de l'Aerobús. L'acusat era davant d'aquesta última línia policial i. Va agafar un extintor penjat en una columna del vestíbul i el va buidar dirigint-lo a la cara dels agents durant uns segons. Després, i la bombona va caure entre les dues línies d'antiavalots.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor