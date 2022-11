El PSC no es mulla sobre la malversació: «Estem a favor d'actualitzar el codi penal»

Jornada de reaccions polítiques sobre la reforma del El govern espanyol s'ha obert a revisar també el delicte de malversació , en una calculada i distant sintonia amb el que ha defensat el president de la Generalitat,, que esperen que la tramitació parlamentària de l'acord anunciat dijous passat serveixi per afegir més canvis al pacte per la derogació de la sedició. Eltambé ha estudiat les paraules per referir-se a la malversació i no mullar-se. "Estem a favor d'actualitzar el codi penal", s'ha limitat a expressar la portaveu dels socialistes catalans,La formació liderada perha evitat concrecions sobre la revisió del delicte de malversació, especialment després que el president d'ERC,, hagi afirmat que "per pactar pressupostos amb el PSC s'ha de veure el seu compromís amb la malversació". Els socialistes se cenyeixen a "celebrar" els acords de lai el compliment dels "compromisos" del president espanyol.. "Veurem què passa amb les esmenes. Quan hi hagi totes les esmenes, les podrem valorar", ha dit Tortolero sobre el tràmit parlamentari de la reforma del codi penal.En relació als, el PSC ha desmarcat el pacte per ladels comptes catalans. "No volem barrejar carpetes", ha afirmat la portaveu socialista, molt crítica amb la primera reunió que va mantenir el seu partit amb el Govern dilluns passat. "No ha començat la negociació i no s'està treballant amb la intensitat que requereix el pressupost", ha exposat Tortolero, que ha insistit en la "" de l'executiu.Aragonès ha fet una defensa aferrissada aquest dilluns al matí de l'acord assolit amb el govern espanyol i ha posat el focus en el següent pas, la negociació sobre la malversació. En una entrevista al programa El món a Rac1 , s'ha refermat en el marge per assolir enteses: "De la mateixa manera que hem eliminat la sedició, ara cal reformar la malversació. Perquè el que no era delicte el 9-N i va passar a ser-ho l'1-O, deixi de ser-ho", ha afirmat. El president català també ha insistit que les modificacions pactades amb el govern espanyol no són lesives per alsi tampoc per als. "Ningú empitjora la seva situació", ha afirmat Aragonès, preguntat directament sobre el cas deAl seu torn, el portaveu de Catalunya en Comú,, ha celebrat "laque suposa la derogació de la sedició", però ha apostat també per continuar avançant en més reformes del codi penal, entre les quals inclou la revisió de la malversació. "És evident que cal acotar aquest delicte de malversació perquè no sigui utilitzat com a vegades ha estat utilitzat", ha apuntat el dirigent dels comuns en roda de premsa . Mena ha destacat que caldrà "anar amb compte" perquè la malversació també afecta delictes de, els quals considera que han d'estar ben "determinats" en el codi penal. "La corrupció política i econòmica ha de ser perseguida. Cal buscar l'equilibri i veure quin és el millor dels encaixos jurídics", ha afegit.

