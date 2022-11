El sector reclama més infraestructures audiovisuals: «Moltes produccions ja no es poden fer a Catalunya»

La situació de l'audiovisual a Catalunya segueix sent preocupant, segons el mateix sector. Després de la pandèmia (i els efectes negatius, especialment a nivell econòmic) que va provocar veritables estralls en la producció i les empreses del mercat català, l'audiovisual segueix lluitant per treure el cap de sota l'aigua. En aquest escenari, eha volgut agrupar diversos dels protagonistes del sector en la Setmana del Talent per a poder debatre, compartir propostes i posar fil a l'agulla en certs problemes per tal de consolidar el país "com el hub audiovisual de referència al sud d'Europa".Las'han reunit aquest dilluns en una conferència anomenada La nova economia audiovisual catalana, on han reafirmat la seva posició com a "sector estratègic" i han assegurat que el creixement serà exponencial en els pròxims anys. Tot i això, han abordat les mancances del sector i quins problemes, a curt termini, pateix., president del Clúster Audiovisual, ha destacat els problemes que es viuen actualment. El focus principal, la falta d'infraestructures i espais. ". Ho necessitem com més aviat millor", ha alertat. Rutllant ha demanat un marc regulador i fiscal que faciliti la internacionalització, però també ha destacat la transversalitat i transcendència estratègica de l’audiovisual a nivell econòmic, social i cultural.Sobre la taula comencen a convergir noves propostes per a convertir Catalunya en aquesta referència audiovisual. Una d’aquestes inversions i infraestructures estratègiques de futur que han presentat els actors convidats ésJordi Foz, secretari general del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, també ha volgut fer referència al projecte de, s’ha referit al, que, segons el Govern, impulsarà el desenvolupament de la indústria a través de diversos factors: un centre de creació i producció del sector audiovisual i del videojoc, un centre de desenvolupament tecnològic i de continguts, un centre de capacitació i assessorament per a empreses i professionals, i un espai de trobada per l’ecosistema i les seves empreses., conseller del Consell de Govern de la CCMA, ha donat a conèixer el pla estratègic de refundació de la corporació, amb novetats de caràcter audiovisual que faran un rentat de cara, en aquest sentit, a la CCMA. La Setmana del Talent, iniciativa pionera a Europa que ajuda a donar vida a projectes innovadors del talent universitari. 80 joves professionals presentaran en format pitch 50 projectes audiovisuals davant de 170 empreses i productores audiovisuals amb l’objectiu de captar el seu interès i que els ajudin a tirar-los endavant.

