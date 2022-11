Detingut el sospitós que va intentar segrestar una menor a punta de pistola a Terrassa

Detingut en un bar

Elshan detingutel presumpte autor de l’intent dea Terrassa. Els fets van tenir lloc ael passat dijous 3 de novembre. Lava denunciar que va ser assaltada per unque li va agafar el mòbil i li va dirmentre li posava l’arma en el coll.La víctimaL’assalt va ser perpetrat a la carretera de Matadepera, entre el carrer de Roig Ventura i el del Xaloc. Segons familiars de la menor, el sospitós va tornar a la mateixa zona l’endemà, divendres 4 de novembre, iEls mateixos familiars van fer una tasca de recerca durant la setmana passada en els ambients on es creia que es movia el sospitós.Aquest diumenge el van trobar i el van seguir. Van veure com entrava en una Sant Pere Nord. Segons testimonis, la família va trucar els Mossos d’Esquadra, que van desplaçar diversos efectius al local. Eren les 21 hores.Els agents van sortir de l’establiment amb el detingut. Se sentien els seus crits. El sospitós va ser traslladat a la, a Can Tusell.

