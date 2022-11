La Generalitat va gastar 150.000 euros públics en contractes de revisió de Hard Rock

Un total deel 2021 iel 2022: aquest és l'import que a través de l'(Incasòl) la Generalitat va gastar enamb l'objecte d'elaborar i revisar diferents estudis i informes per modificar el. Ho ha avançat La Directa i ho ha repetit la, que aquest dijous compareixerà aper presentar un manifest signat per diferents entitats i personalitats contràries al macroprojecte.Les paraules del president de la Generalitat, Pere Aragonès , insistint que, cada cop tenen "menys credibilitat" segons apunta la plataforma. Tots els contractes s'haurien adjudicat "a dit" donada la seva quantitat, i van servir per revisar, actualitzar el suport gràfic, donar suport al redactat normatiu i de la memòria d’ordenació per la Modificació del PDU; també el document ambiental estratègic, així com de l’estudi d’avaluació econòmica i financera, l’informe de sostenibilitat econòmica, i l’estudi d’avaluació de la mobilitat."El govern segueix perdent credibilitat amb les seves afirmacions i confirmant que és un projecte totalment fallit que necessita desenes de revisions i modificacions per intentar encabir-lo de qualsevol manera en un emplaçament que no pot assumir aquest projecte", destaquen des de la plataforma. L'entitat recorda que "" i que "el contracte no ofereix garanties suficients perquè Hard Rock pagui, ni al complet ni a l’instant".

