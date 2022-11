La CUP posa rumb a les municipals amb l'objectiu d'aconseguir un país més «lliure i igualitari»

Derogació de la sedició

Un cop escollits els candidats a l'alcaldia de les quatre capitals de demarcació, laposa rumb a lesdel maig vinent sota el lema "" amb l'horitzó de "". Així ho ha explicat la portaveu del secretariat nacional,, aquest dilluns al matí des de la seu nacional del partit, on l'han acompanyat la candidata a l'Ajuntament de Barcelona,, i l'exalcalde de Maldà,La CUP comença així unper poder explicar la proposta política de la formació ique, com ha dit Sirvent, "està decebuda amb l'espectacle protagonitzat per les forces independentistes al Parlament". En aquest sentit, la portaveu del secretariat nacional haentre la formació i els col·lectius i organitzacions "desencantats" arreu del territori.Amb l'objectiu posat en les municipals i sota la premissa que el Parlament "no està donant respostes a les reivindicacions que té el país actualment", la CUP considera indispensable comptar amb el. Així, aquest dissabte 19 de novembre inicia ai elsun cicle deamb actors diversos del país, d'àmbit, per escoltar aquelles persones i col·lectius que lluiten cada dia "per conquerir drets"."Laamb les quals ha estat plantejada aquests anys", ha clamat Changue, responsable dels debats metropolitans que s'inicien aquest dissabte a les Cotxeres de Sants amb l'objectiu de crear espais de treball per a les candidatures per tenir un "camp d'acció coordinat". Aquesta mirada "transversal", segons ha indicat, permetrà a la CUP treballar problemàtiques centrals que afecten la regió metropolitana, com ara les afectacions alA l'altra cara de la moneda hi ha les zonesdel país. "La capacitat productiva dels territoris ja no és de la gent que hi viu sinó de les empreses que els exploten", ha denunciat Mata, que ha anunciat la trobada als Guiamets perdel país. Sota aquest paraigua hi ha la "desertització" del món rural i explicar què és la nova ruralitat."Cal que totes les opcions de vida tinguin cabuda en el món rural: diversificació econòmica, que el monocultiu no hi tingui cabuda", ha reivindicat. També al món rural, la formació anticapitalista té l'objectiu de tractar quin ha de ser elcom a "mancomunadores" de serveis per donar atenció a aquesta part de país.Sobre laanunciada pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, Sirvent ha confirmat que l'anunci acosta la CUP a l'de la Generalitat. "No ajuda gens que es facin reformes del codi penal que aplanen el terreny a la repressió contra qui surt a lluitar cada dia", ha lamentat la portaveu del secretariat nacional, que també ha assegurat que amb el nou delicte per desordres públics agreujats. En aquest sentit, la formació confirma la seva participació en la manifestació en contra de la reforma del codi penal que ha convocat l'ANC per al pròxim 6 de desembre.

