El Defensor del Poble contradiu la versió de Marlaska i titlla d'il·legal l'actuació de la policia a Melilla

La policia va llençar pedres als migrants i els va negar l'assistència mèdica

sobre els fets a Melilla, i segons una documentació a la qual ha tingut accés la Cadena Ser, així ho ha traslladat a la Fiscalia. L'oficina governamental ha qüestionat punt per punt les explicacions del ministre i ha portat als tribunals un seguit de testimonis i comunicats mèdics de supervivents per demostrar quePer intentar que uns actes com els transcorreguts el passat mes de juny no es tornin a repetir, ha demanat que s'elabori unDel document elaborat pel Defensor del Poble se n'extreuen diversos detalls. El primer:perquè un dron del cos els enviava, a temps real i, per tant, de forma constant, imatges del pas fronterer. Precisament per això, l'oficina governamental no dona crèdit a Interior quan diu que quan va accedir a l'interior de la tanca no es va trobar cap persona ferida ni morta perquè ja havien netejat l'accés., mostren desenes de persones aixafades i amuntegades les unes sobre les altres i, a més a més, revelen que la policia va cometre unaEls cossos que eren apilats a terra no van rebre assistència mèdica. Un fet que reforça aquesta tesi és que Interior no ha facilitat mai informació sobre les suposades assistències que haurien brindat.El segon detall: Marlaska ha reconegut que la Guardia Civil va fer servir material antidisturbis, però mai n'ha detallat gairebé res. Gabilondo ha subratllat que es va fer serviri que la seva utilització podria haver incrementat la situació de perill a la tanca. En aquesta línia, també ha censurat que el cos llancésque intentaven arribar a l'Estat. D'altra banda, el Defensor del Poble no només ha acreditat que els gendarmes marroquins van entrar a territori espanyol, sinó que també ha asseverat que agents espanyols. Gabilondo ho descriu com a "entregues expeditives".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor