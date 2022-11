Qui són els magistrats que jutjaran Laura Borràs?

Jesús María Barrientos, apartat de causes sobre el procés

Fernando Lacaba, un veterà de l'Audiència de Girona

María Jesus Manzano, de la secció d'apel·lació del TSJC

El(TSJC) ha designat aquest dilluns els tres magistrats que formaran part del tribunal que jutjarà la presidenta de Junts,, pel cas dels contractes a la(ILC). Seran, si no hi ha canvis,, president del TSJC i ponent,, i Borràs s'enfronta a una pena de sis anys de presó i vint-i-un d'inhabilitació pels delictes de prevaricació i falsedat documental , per haver -presumptament- fraccionat i adjudicat a dit diversos contractes a un conegut seu,, que també s'asseurà al banc dels acusats. El cas es troba pendent dels escrits de defensa i encara no hi ha data de judici.(Lleó, 1958) és el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i té el mandat caducat, però res fa pensar que hagi de deixar pas abans del judici a Borràs. Serà el president del tribunal que jutjarà la presidenta del Parlament suspesa i molt probablement serà el jutge més qüestionat per la defensa. Durant la seva trajectòria, Barrientos ja condemnat Artur Mas pel 9-N, la mesa de Forcadell per l'1-O i Quim Torra pels llaços grocs. Fa uns mesos, va ser apartat de la causa per la mesa de Torrent i el mateix TSJC va dir que havia perdut "l'aparença d'imparcialitat" per jutjar causes relacionades amb el procés. El cas de Laura Borràs, però, no fa referència al procés ni té res a veure amb la independència, i serà difícil que el TSJC accepti un incident de recusació si no apareixen nous elements que posin en dubte la imparcialitat de Barrientos.Amb llarga trajectòria com a president de l'Audiència de Girona,(Borja, 1956) va fer el salt al TSJC a finals de 2020. Va intentar ser president del TSJC l'any 2015, però el càrrec se'l va quedar Barrientos. A l'Audiència de Girona, el cas més mediàtic que ha hagut de jutjar és el del segrest de la farmacèutica d'Olot, Maria Àngels Feliu. En aquell moment va denunciar un "judici paral·lel" als mitjans sobre un cas que va tenir molta repercussió social. En una entrevista recent al Diari de Girona, Lacaba va lamentar la judicialització de la política. "No es pot pretendre que les baralles i les discrepàncies polítiques es resolguin als tribunals", deia. També assegurava que, malgrat el que pugui semblar des de fora, la justícia "no està polititzada". "Això va bé a segons quins partits polítics o per finalitats electorals, però la justícia no està polititzada", sentenciava.La magistradaés la magistrada més desconeguda dels tres que jutjaran Borràs. Actualment és magistrada de la secció d'apel·lació de la sala civil i penal del TSJC. D'ella en destaca una decisió inèdita que va prendre el 2000, com a titular del jutjat penal 20 de Barcelona, quan va negar la sentència a una dona víctima de violència masclista perquè no havia comparegut en el procés amb advocat. Per això, argumentava, no se li podia notificar la sentència. Més enllà d'això, també és una de les magistrades que signat resolucions relacionades amb el crim de la Guàrdia Urbana, i va participar durant el procediment contra la mesa del Parlament de Roger Torrent, motiu pel qual no va poder formar part del tribunal d'enjudiciament. A Manzano li correspon per torn ser la tercera magistrada que conformarà el tribunal que jutjarà el cas de Laura Borràs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor