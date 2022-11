Els comuns defensen «acotar» el delicte de la malversació

El portaveu de Catalunya en Comú,, ha celebrat aquest dilluns "la victòria política que suposa la derogació de la sedició ", però ha apostat, com també ho està fent ERC, per continuar avançant en més reformes del codi penal, entre les quals inclou la revisió de la: "És evident que cal acotar aquest delicte de malversació perquè no sigui utilitzat com a vegades ha estat utilitzat", ha apuntat en roda de premsa, però ha destacat que caldrà "anar amb compte" perquè també afecta delictes de corrupció, els quals considera que han d'estaren el codi penal: "La corrupció política i econòmica ha de ser perseguida. Cal buscar l'equilibri i veure quin és el millor dels encaixos jurídics", ha afegit."Cal continuar treballant per millorar el màxim possible el codi penal", ha afegit, i no ha tancat la porta a la presentació d'esmenes al projecte de llei per fer-ho. Sigui com sigui, ha assegurat que serà el líder dels comuns a Madrid,, qui "ja s'està dedicant" a mirar "com millorar" el codi penal per acabar amb la situació "de repressió": "Quan tingui la proposta més treballada, ja la podrà fer pública", ha afegit.Aquest mateix matí el president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha refermat la voluntat de l'executiu català d'introduir més canvis més enllà de la derogació de la sedició, fitxant ara la mirada en el. Això ho ha expressat el cap de l'executiu en una entrevista al programa El món a Rac1: "De la mateixa manera que hem eliminat la sedició, ara cal reformar la malversació. Perquè el que no era delicte el 9-N i va passar a ser-ho l'1-O, deixi de ser-ho", ha afirmat. De manera gairebé sincronitzada, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños , ha obert la porta a la reforma de la malversació durant la tramitació del codi penal, i ben igual com ha fet Mena, ha destacat que amb la reforma d'aquest delicte no en poden sortir beneficiatsMentre que ERC i els comuns celebren el que s'ha aconseguit fins ara, de fet utilitzant la mateixa expressió de, la resta d'actors independentistes -Junts, CUP, ANC i Òmnium- continuen crítics amb la reforma. En resposta, Mena ha volgut instar la resta de forces polítiques a sumar-se a aquest "" el codi abans que acabi el 2022: "És una reforma bona per Catalunya i per Espanya", ha destacat, i ha apuntat que rebutjar-la "és posar-se". "Qui tracta de tornar al conflicte no està pensant en Catalunya, sinó en les pròximes eleccions", ha afegit Mena, que també ha subratllat que no el sorprèn que Junts "s'oposi a una cosa que beneficia els catalans i que posa el diàleg per damunt del Govern dels jutges".En concret, les crítiques d'aquestes formacions rauen en què creuen s'està substituint la sedició pel delicte ja existent de, el que podria eixamplar l'àmbit repressiu dels moviments socials. Mena ha recordat que la reforma modifica el delicte de desordres-de sis a cinc anys la pena màxima- i ha rebutjat la idea que es doni peu a conceptes arbitraris. Ara bé, ha assegurat que el problema persistirà en la interpretació dels jutges: "Tenim un problema amb la justícia. Tenim una justícia polititzada".El diputat i portaveu de Catalunya en Comú també ha aprofitat la seva intervenció per reivindicar la paternitat de la reforma del codi penal: "És un compromís amb el qual, i l'hem pogut fer realitat aquesta setmana, després d'una tasca ingent per convèncer qui fins ara ho rebutjava", ha destacat, i ha assegurat que aquest moviment demostra que els "conflictes polítics només es poden resoldre p".

