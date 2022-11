Feijóo s'aferra a la sedició i assegura que el PSOE haurà d'elegir «entre Sánchez i Espanya»

Elcreu haver trobat en la derogació del delicte de sedició una via amb recorregut per desgastar Pedro Sánchez . Si en un declaració institucional feta divendres ja va acusar el president espanyol d'"abaratir els atacs a la Constitució" i que recuperarà aquest delicte si arriba a la Moncloa, aquest dilluns hi ha tornat. Davant del comitè executiu del seu partit, Feijóo ha acusat l'independentisme d'"que som des de fa 500 anys". Un fet que no és nou, ha dit, però sí que ho és, segons el polític gallec, sí que ho és que el PSOE de Sánchez ja "no sigui fidel a alguns dels".El cap del PP ha fet un discurs molt dur. Nota la pressió de la dreta més radical. La seva intervenció es produeix un dia després de la gran manifestació a Madrid contra l'estat de lai després quehagi fet avui una intervenció molt bel·ligerant -en què ha esmentat fins i tot ETA-. Feijóoha explicat que el PP presentarà una proposta per mantenir la sedició com a delicte i que s'inclogui com a delicte "tota convocatòria il·legal per separar una comunitat de la resta d'Espanya". "El seu partit haurà d'elegir:", ha assegurat davant de la plana major conservadora.Feijóo ha assegurat que el PP "no abandonarà aquests principis constitucionals", apel·lant a "la moderació i la centralitat". Ha parlat dei que "s'accepta desprotegir l'Estat perquè una persona es mantingui en el poder". El líder del PP ha volgut furgar en les tensions dins del PSOE: "O s'està amb l'interès particular de Sánchez o amb els interessos generals d'Espanya". Ha afirmat que en aquests moments,són elsde la Moncloa."Que siguin elsels qui deroguin el seu propi delicte és una", ha exclamat Feijóo, acusant l'independentisme de fer. Ha aventurat que després de la sedició podrien venir altres coses, com una nova reforma, en aquest cas sobre la malversació, o legalitzar un referèndum.Feijóo ha insistit en què la reforma del codi penal que suprimeix la sedició i la modifica pel delicte de desordres públics agreujats és una cessió en tota regla del líder socialista davant de l'independentisme. L'ha titllat d'i que pot fer que de cara a la justícia europea es pot arribar a una situació de condemnar a la nació en lloc de condemnar l'independentisme. Només cap al final de la seva intervenció, ha repetit la frase que ha vingut "a guanyar Sánchez, no a insultar-lo" i ha subratllat que el PP "no vol respondre al radicalisme amb més radicalisme". Només al final ha tocat altres temes, esmentant les incoherències del ministresobre Melilla -demanant la compareixença de Sánchez- i la situació econòmica.El PP ha llançat tota la carrosseria contra Sánchez, i intentarà treure rèdit de les possibles diferències internes dins del PSOE. Aquests dies, ha reclamat alsque des desmarquin de la posició de la Moncloa. Ho han fet pensant en els dirigents més díscols amb Sánchez, especialment Javier Lambán, president de l'Aragó, i Emiliano García-Page, de Castella-la Manxa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor