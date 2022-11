La UB, la primera universitat del món en impartir una assignatura sobre crisi climàtica

Després d'una setmana de protesta a la(UB), els i les activistes d'van aconseguir una. A partir del 2024, en aquest centre educatiu s'impartirà una assignatura obligatòria sobre crisi climàtica. Serà la primera universitat del món que ho fa i arriba després d'un seguit d'accions de pressió al rectorat, entre les quals va destacar una tancada.L'acord al qual els i les activistes han arribat amb la direcció de la UB no només tindrà incidència en els 14.000 alumnes de la universitat, també en-format per 6.000 persones-, queper poder impartir adequadament la matèria. Per a acabar-ho d'adobar, el 60% delsestaran, expertes, acadèmics i acadèmiques nomenats en gran part per les activistes. Entre ells, ha destacat la tria del membre del Grup Intergovernamental d'Experts Sobre el Canvi Climàtic. Altres característiques que tindrà l'assignatura és que serà de cinc crèdits i cadascun d'ells representarà 25 hores d'estudi: 15 a casa i 10 a classe. De fet, amb el nombre d'hores totals que es calcula que es faran presencialment, la UB haurà de contractar més personal.La direcció de la universitat ha assegurat en un comunicat que està "i en la mitigació de les seves conseqüències". Així i tot, des d'End Fossil Barcelona. I és que van demanar, sense èxit, al centre que deixés de percebre diners de Repsol pel seu impacte negatiu en el medi ambient, així com d'altres negocis que es beneficien dels combustibles fòssils.Així i tot, els i les activistes s'han expressat satisfetes per l'aconseguit. És el cas d'un professor d'econòmiques de la UB, que també forma part del col·lectiu de 200 persones que han donat suport a les demandes dels i les estudiants. En una conversa amb el diari britànic The Guardian ha considerat que "reconèixer que tots hem d'aprendre sobre crisi climàtica marca un" i ha puntualitzat que tot i que el "revulsiu" va ser la protesta de les activistes, el fet que s'imparteixi aquesta matèria "demostra que hi ha hagut un canvi cultural" perquè "fa 10 o 15 anys la universitat hauria trucat a la policia, peròi que la societat els hi dona suport".En la mateixa línia, l'activista d'End Fossil i estudiant de doctorat a la universitat,ha reivindicat que no és "una altra assignatura més sobre el desenvolupament sostenible" alhora que ha detallat que la matèria "combina els aspectes socials i mediambientals de la crisi, que estan interrelacionats".The Guardian ha destacat que la decisió de fer l'assignatura sorgeix després que la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid,, digués en una declaració als mitjans que "sempre hi ha hagut canvi climàtic" i rebutgés les "proclames apocalíptiques" que formen part d'una "conxorxa comunista".

