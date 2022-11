Els Premis Gaudí 2022 tornen al MNAC i presentats per Llum Barrera: tot el que sabem fins ara

Els Premis Gaudí 2022 comencen a desgranar els detalls de la que serà la XV edició dels guardons de l'Acadèmia del Cinema Català. L'actriu Llum Barrera serà la presentadora i conductora de la cerimònia, que se celebrarà el 22 de gener a la Sala Oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), localització que va causar furor en edicions passades. Barrera és la cinquena dona que presenta la gala dels premis catalans, després deUna altra de les novetats d'aquesta edició serà la de reivindicar la música de les produccions catalanes al llarg d'aquestes gairebé dues dècades d'història dels Gaudí. Les BSO dels films catalans seran protagonistes durant la cerimònia, gràcies a la participació de la Franz Schubert Filharmonia, que estarà situada a la cúpula del Palau Nacional de Montjuïc. Aquesta interpretarà en directe les músiques més importants dels Gaudí i totes aquelles bandes sonores del cinema català més icòniques.Sota la batuta de Tomàs Grau, director titular i artístic de la formació, la formació estarà integrada per una nova generació de més de cinquanta músics del país, que ha treballat també amb directors com, entre d’altres. Orquestra resident del Vendrell, vila natal del mestre Pau Casals, ha realitzat gires de concerts a Alemanya, Suïssa i la República Txeca i ha col·laborat amb grans solistes, com Anne-Sophie Mutter o Maria João Pires.L’Acadèmia del Cinema Català ha encarregat la producció de la gala a Gestmusic (Banijay Iberia), productora amb més de trenta anys de trajectòria i grans èxits com Co el format, exportat a més de 25 països. La direcció anirà a càrrec de Tinet Rubira i Verònica Pareja.

