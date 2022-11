Enèsim intent perquè Barcelona inclogui als seus carrers Guillem Agulló, Neus Català o l'U d'Octubre

Treball quan els bicitaxis desapareguin

El grup municipal d'ERC reclamarà a l'Ajuntament de Barcelona que acabi amb el, per majories polítiques, i que no hi ha manera que avancin. De fet, la crida dels republicans cita quatre exemples que, com a mínim, fa gairebé quatre anys que van rebre llum verda política i que després s'han trobat amb l'entrebanc intern del consistori. En concret, es tracta dels noms de. Algunes d'aquestes iniciatives, tal com explicava NacióDigital recentment , són víctimes de la fredor d'un dels socis de govern -el PSC- per tirar-les endavant. Ara, Esquerra Republicana introdueix un prec a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports perquè s'elevin finalment totes aquestes propostes a la Ponència del Nomenclàtor de Barcelona, així com també es proposa afegir el nom de l'antifeixista i comunistaSegons ha explicat la regidora, el prec busca acabar ambi la voluntat de posaralgunes propostes que vestirien els carrers de la ciutat. Entre elles, però, ha lamentat que es discrimini les propostes que tenen a veure amb l'antifeixisme, amb la repressió policial o amb una generació de dones víctimes de la repressió per les seves conviccions demòcrates i republicanes.Al marge d'aquesta proposta, des d'ERC també es reclamarà a l'Ajuntament de Barcelona que enllesteixi un pla laboral per donar feina als treballadors dels coneguts com a trixis o bicitaxis que tindran prohibida la circulació a la ciutat a partir del 2023 . Amb una línia similar del que es va plantejar quan es va iniciar la pressió policial sobre el top manta, ara el portaveu del republicans, Jordi Coronas, ha demanat obrir "camins i alternatives" per "no condemnar a desenes de persones", ja que són un col·lectiu especialment precaritzat.A més, es reclamarà els motius de la nova proposta sobre la ronda de Sant Antoni , que divideix el govern municipal i no satisfà els veïns. També es passarà factura a les promeses laborals al primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, que va calcular que el pla perdurant els mesos estivals aportariai ara ERC demana aclarir quants se'n van crear realment. Igualment, es demanarà que l'Ajuntament i els seus representants prioritzin el català, especialment a les activitats a zones amb usos més baixos de la llengua.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor