El govern espanyol s'obre a reformar la malversació

L'independentisme desconfia de la reforma

El ministre de la Presidència,, ha obert la porta a reformar el delicte dedurant la tramitació de la, que inclou també la derogació de la sedició i la modificació dels desordres públics, si hi ha majoria per fer-ho. En una entrevista a La SerBolaños ha assegurat queencara no ha plantejat aquesta opció, si bé tantcomhan dit aquest dilluns que el proper pas és abordar aquesta qüestió, que també afecta significativament els dirigents condemnats i perseguits per l'1-O. La clau, però, és que amb la reforma d'aquest delicte no en surtin beneficiats polítics corruptes o que hagin dut a terme actuacions irregulars amb diners públics.Bolaños ha volgut desvincular l'acord per modificar el codi penal del suport d'ERC alsdel govern espanyol. "Quan es negocien els pressupostos parlem de pressupostos, i no es va parlar de res més. ERC ho va acceptar, no tenia res a veure amb la sedició", ha remarcat. Sobre aquesta qüestió, ha insistit que la reforma del delicte és un compromís del president,, i que ERC fa anys que en demana la supressió completa, cosa que des de l'executiu espanyol no era acceptable. "Quan ERC abandona la petició de màxims es comença a acceptar que sigui una adaptació a la resta d'Europa", ha explicat.En tot cas, el ministre ha dit que el codi penal ha de ser "raonable" i que s'estudiaran les esmenes que es presentin per reformar-lo en el procés que es va obrir divendres, després que elpresentessin la proposició de llei al Congrés. "Hi ha molts delictes relacionats amb el que va passar el 2017 que no s'han proposat; no oblidem que la clau és construir convivència", ha dit Bolaños, que ha reivindicat les "mesures valentes" adoptades per Sánchez per enfortir la "confiança" i la "convivència" a Catalunya. "La situació ara no té res a veure amb la que hi havia el 2017", ha insistit.El ministre, home de la màxima confiança de Sánchez, ha criticat el PP per la gestió de la qüestió catalana ara fa cinc anys i també pel bloqueig a la renovació dels òrgans constitucionals, com ara el(CGPJ). El principi d'acord de fa unes setmanes va saltar pels aires quanva exigir al PSOE no reformar la sedició si volia desbloquejar la situació al poder judicial. Feijóo, per cert, que quan va transcendir l'acord per a la modificació del codi penal va assegurar que recuperarà el delicte de sedició si arriba a la Moncloa.Dins de l'independentisme no s'ha rebut la reforma del codi penal amb gaire entusiasme. Només ERC defensa sense fissures que és un pas endavant que, si bé és important, encara es pot millorar durant el tràmit d'esmenes.considera que la sedició no s'ha derogat i que només es tracta d'un canvi de nom que facilita que l'1-O sigui delicte i que s'extradeixi. Lai diversos moviments socials sostenen que amb la modificació dels desordres públics obre la porta a criminalitzar la protesta. Una línia similar, tot i que amb matisos, a l'expressada per. L', per la seva banda, ja ha convocat una manifestació contra aquesta reforma perquè, diuen, persegueix la mobilització.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor