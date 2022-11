Cristiano Ronaldo esclata abans del Mundial i explica tots els seus problemes al Manchester United

"I feel betrayed."



EXCLUSIVE: Cristiano Ronaldo tells Piers Morgan he feels like he's being forced out of Manchester United in an explosive interview.



90 Minutes with Ronaldo. Wednesday and Thursday at 8pm on TalkTV.

El món del futbol té totes les mirades situades en el. Convocats, entrenadors i equips tècnics es preparen per viatjar al país de la península aràbiga per a preparar-se per a l'esdeveniment. Ara bé, tot i que el torneig desperta antipaties, crítiques i polèmiques, molts jugadors estan intentant arreglar els seus problemes amb els seus respectius equips abans de la cita mundialista.un dels davanters estrella de Portugal, que segueix patint un calvari al seu equip, elEn una entrevista, el portuguès ha decidit airejar tots els seus problemes amb el club i, deixar clar, sense embuts, que "se sent traït".Ronaldo ha carregat principalment contra l'entrenador actual del conjunt vermell, Ten Hag, a qui ha assenyalat com un dels principals culpables de "voler fer-lo fora" del United., abans de marxar al Reial Madrid en un dels fitxatges més importants de la història moderna del futbol europeu. A la conversa amb Morgan, Cristiano Ronaldo ha carregat amb duresa contra les pràctiques i les instal·lacions del club, assegurant que hi ha certes maneres de fer "que estan igual que quan tenia 24 anys". És a dir, en fa 13.El seu retorn al club, després de la seva odissea a la, no ha estat un camí de flors i violes. Cristiano ha deixat molt clar que en pensa de tot plegat.no només l'entrenador, també dues o tres persones al voltant del club. Honestament, no ho hauria de dir, però em vaig sentir traït no només aquest any sinó l'any passat també. Em van fer sentir com l'ovella negra", ha declarat Ronaldo.L'entrevista es fa en el context que Cristiano ha considerat "correcte", perquè, com ha confessat a Morgan,Ell mateix ha deixat clar que "té una llibreta on va apuntant les notícies sobre ell" i de les últimes 100 que ha apuntat, segons ell, només 5 diuen la veritat. No només ha carregat contra l'equip tècnic del United, sinó també contra alguns dels seus mítics excompanys. És el cas de Wayne Rooney, qui va fer declaracions públiques sobre la situació de suplència de Cristiano. No li ha agradat gens al portuguès.. Probablement perquè va acabar la carrera i jo segueixo jugant al màxim nivell. No diré que em veig millor que ell. La qual cosa és certa", ha carregat Cristiano Ronaldo. El cert és que l'ex número 9 de la selecció anglesa va carregar contra el seu excompanya l'hora d'asseure's a la banqueta i no jugar "els mateixos minuts que quan tenien 22 anys.

