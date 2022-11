Turquia anuncia la detenció de la presumpta responsable de l'atac terrorista a Istanbul

Les autoritats turques han anunciat aquesta matinada qued'haver perpetrat l'atemptat amb bomba en la concorreguda avinguda Istiklal de la capital del país, Istanbul, aquest diumenge que ha deixat. El ministre de l'Interior de Turquia,, ha vinculat la suposada atacant -de qui no ha transcendit més informació- amb la guerrilla kurda Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK) en unes declaracions als mitjans. "L'està en el marc de les nostres troballes", ha afirmat Soylu en declaracions recollides pel canal de televisió TRT.Així, Soylu ha manifestat que les autoritats turques han determinat que "l'ordre de l'atemptat terrorista mortal va arribar des d'Ain al Arab, al nord de, on les Unitats de Protecció Popular () tenen la seva seu", en referència a una destacada milícia kurd-siriana que manté llaços amb el PKK. "Actuarem contra els responsables d'aquest atroç atac terrorista", ha afirmat el ministre, abans d'afegir que"Els que han provocat que patim aquest dolor a l'avinguda Istiklal patiran molt més dolor", ha amenaçat Soylu, quei les ha equiparat amb "l'assassí, que és el primer a aparèixer en l'escena del crim", segons ha recollit el diari turc Hurriyet.El líder de la cartera ministerial ha reivindicat, després de transmetre les seves condolences als familiars de les víctimes, que en els últims anys. No obstant això, ha qualificat aquest succés de "vergonya" i ha expressat que "durant aproximadament sis anys no hem experimentat un incident terrorista com el que vam experimentar ahir a Istanbul. La nostra nació està avergonyida". Soylu ha descrit el moment que travessa la nació com "una gran prova" i ha informat que, a hores d'ara, s'estan produintA més a més, ha afegit que "la cara del terror és amarga, però continuarem aquesta lluita fins al final sense importar el cost. Destaquem especialment la, que amaguen els terroristes al seu país els hi donen vida a les àrees que ocupen i els envien diners des dels seus propis senats, cosa que és òbviament insincera".L'atemptat perpetrat aquest diumenge a l'avinguda Istiklal ha provocat la mort d'onze persones, inclosos. Dels 81 ferits, dos estan en estat greu i 50 han rebut ja l'alta. La capital de Turquia ha estat colpejada per diverses explosions en el passat, inclòs un atemptat suïcida a Istiklal el 2016 per part d'un presumpte membre del grup gihadistaque va costar la vida a cinc persones. En el mateix any, el PKK, considerat pel país com una organització terrorista, es va atribuir la responsabilitat d'un atemptat amb bomba que va matar 38 persones fora d'un estadi de futbol a l'àrea de Besiktas al centre d'Istanbul.

