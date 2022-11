Involucren Ansu Fati en un accident de trànsit amb un motorista ferit

Ansu Fati: un dels jugadors escollits per Luis Enrique per al Mundial

El davanter del Barças'ha vist involucrat en un accident de trànsit aquest diumenge a Barcelona. Segons la informació que ha transcendit, el futbolista hauria fet caure un motorista quan. Resultat de l'impacte, el conductor s'ha fet mal a la cama i al turmell i s'ha hagut de desplaçar fins a un. Allà, l'ha visitat Fati per comprovar com es troba.El programa Carrusel Deportivo de la Cadena Ser ha detallat que el jugador, de 20 anys, s'interessarà per l'evolució de l'estat de salut del motorista durant tota la setmana.El davanter també és notícia els darrers dies per la decisió del seleccionador d'Espanya,, de convocar-lo per al Mundial deque comença aquesta mateixa setmana. El futbolista blaugrana va ser escollit pel tècnic asturià per sobre d'esportistes com Borja Iglesias, del Betis. Ladel combinat estatal és el pròxim 23 de novembre a les 17:00 de la tarda -hora espanyola- contra la selecció de Costa Rica.Fati ha aconseguit el bitllet cap al país àrab després de superar unaque l'ha deixat fora de gran part de partits de la temporada 20/21. Finalment, però, el davanter va poder tornar a competir a La Lliga a final de temporada. I, ara, completament recuperat segons els metges,, Nico Williams, Yeremi Pino, Álvaro Morata, Marco Asensio, Pablo Sarabia i Dani Olmo.

