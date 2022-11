L'endemà del pacte per la reforma del, el president de la Generalitat,, va comparèixer a Palau i va argumentar que confia a "ampliar acords" amb el PSOE i Unides Podem durant la tramitació al Congrés del canvi normatiu. L'acord amb la Moncloa deroga el delicte de, vinculat a la revisió del delicte de, però els republicans també esperen introduir canvis en la malversació. Aquest dilluns, en una entrevista al programa El món a Rac1, Aragonès ha refermat aquesta voluntat: "De la mateixa manera que hem eliminat la sedició, ara cal reformar la malversació. Perquè el que no era delicte el 9-N i va passar a ser-ho l'1-O, deixi de ser-ho", ha afirmat. El president català també ha insistit que les modificacions pactades amb el govern espanyol no són lesives per alsi tampoc per als. "Ningú empitjora la seva situació", ha afirmat Aragonès, preguntat directament sobre el cas deAragonès ha fet una defensa aferrissada de la primera concreció rellevant de la negociació amb l'Estat en el marc de la. "La reforma redueix el marge de discrecionalitat dels jutges", ha argumentat Aragonès per rebatre les acusacions que la formulació del delictes depugui tenir sobre el món independentista i la seva capacitat de mobilització en el futur. "Es redueix molt el marge d'arbitrarietat. Es redueix al 100%? No, perquè no és una amnistia", ha reblat Aragonès. Sobre la situació de la secretària general d'ERC,, ha apuntat que el pacte pel codi penal "no té noms i cognoms" i, per tant, que no hi ha beneficiats de primera i segona categoria. "Això no va de noms concrets. No hem negociat en nom de ningú, ni hem negociat un cas concret", ha afegit.Conscient de la rellevància de la tramitació parlamentària de la proposició de llei de reforma del codi penal, el president de la Generalitat ha admès que hi haurà marge per a les. I ha posat el focus en el delicte de. ERC pretén revertir els canvis que el PP va introduir el 2015, quan disposava de majoria absoluta. "D'una manera o altra s'haurà d'abordar. Hi ha les majories per fer-ho", ha raonat sobre la negociació de la malversació, la "batalla" que vol afrontar el president català abans que acabi l'any. "Les coses s'han de batallar. No cauen del cel", ha argumentat, per defensar la capacitat dels republicans de moure elde les seves posicions. De fet, el govern ja s'ha obert aquest dilluns a reformar la malversació. Ho ha dit per boca del seu ministre de Presidència,L'acord de la derogació de la sedició també té derivades en la negociació dels, al Congrés i al Parlament, així com a l'Ajuntament de Barcelona. Però Aragonès ha volgut desvincular les carpetes. "No tots els pressupostos van lligats", ha dit. Sobre els comptes catalans, ha insistit a reclamar els suports de, elsi la, sense entrar en concrecions sobre el rol delSí que s'ha referit al paper dels socialistes el president d'ERC, En una entrevista a El Periódico , Junqueras ha afirmat que "per pactaramb els'ha de veure el seu compromís amb la". El líder dels republicans ha subratllat que la sedició es deroga i que en el delicte de desordres públics "es produeix un gran avenç". També s'ha pronunciat sobre la situació de la secretària general del partit, Marta Rovira: "Mentre el Suprem mantingui l'acusació per rebel·lió, el retorn de Rovira és impossible".

