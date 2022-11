Nova vaga de transportistes que fa trontollar Nadal: quants dies durarà i quins efectes pot tenir

Fins quan durarà?

Un dels moments de la vaga del març, a la Ronda Litoral de Barcelona. Foto: ACN

Els transportistesLa vaga convocada per la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Tranport -entitat estatal-,si, en el cas contrari a última hora, no s'arriba a un acord amb el govern de Pedro Sánchez.Es torna a repetirun fet que va desencadenar una forta crisi de desabastiment a molts punts de tot l'estat espanyol. Des de la plataforma que ha convocat l'aturada es denuncia la manca de compromís del Ministeri de Transport amb els acords aconseguits després de l'atur del març amb els sindicats i les organitzacions dels transportistes.La vaga ha estat convocada per al dilluns 14 de novembre després d'una votació interna de la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transport en què el 96% dels vots van ratificar la convocatòria., igual que el Comitè Nacional del Transport per Carretera.La vagai pot arribar a tenir efectes més greus que la del març passat per diverses raons: s'apropen les festes de Nadal i, aquest mateix mes, el 25 de novembre, es produeix el Black Friday, una de les dates comercials més importants arreu del planeta.L'efecte d'aquesta nova convocatòria dependrà del nombre de transportistes que secundin la convocatòria i quant duri aquesta., l'agrupació d'empreses de transport més gran del país, ha emès un contundent comunicat que demana l'actuació de les forces i cossos de seguretat de l'Estat. "Que actuïn amb contundència per permetre que el sector garanteixi el subministrament a la població".Per altra banda,ha descartat la possibilitat que es produeixi desproveïment de productes davant l'anunci d'atur nacional de transportistes. En un comunicat, l'associació ha traslladat a la ciutadania un missatge de tranquil·litat. "Seguirem treballant per garantir en tot moment el subministrament de productes perquè és la nostra obligació i és una responsabilitat que tenim amb la ciutadania i amb els nostres clients", han afirmat.

