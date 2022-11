Turull afirma que la reforma de la sedició «modernitza la repressió»

El secretari general de Junts,, ha assegurat que la reforma del delicte de sedició "no elimina la repressió", sinó que "la modernitza perquè tingui una homologació a escala europea però aplicant el criteri de la cúpula judicial espanyola"., ha afegit.Turull també ha criticat que "per part d'alguna força independentista se li pugui donar suport" i que "es pugui aplaudir incorporar l''a por ellos al Codi Penal". Així mateix, h. "Nosaltres estaríem a favor si diu que es deroga el capítol dedicat a la sedició", ha dit aquest diumenge en una atenció als mitjans a Terrassa."Només falta posar cares i noms i cognoms a qui va dirigida la reforma, amb conceptes subjectius que poden permetre als jutges perseguir qualsevol mobilització de l'independentisme perquè parla d'actes que poguessin semblar idonis per alterar la pau ciutadana", ha criticat Turull.D'altra banda, en ser preguntat per la possibilitat, Turull ha assegurat que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, "ho han dit molt clar". "Aquesta reforma obre la porta a què tornin els exiliats per anar a la presó", ha criticat.

