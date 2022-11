Retencions a l'AP-7 a Roda de Berà per un vehicle incendiat

Un vehicle s'ha incendiat aquest diumenge a la tarda a l'autopista AP-7 al seu pas per Roda de Berà (Tarragonès) ien direcció sud, cap al País Valencià.Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, a les 18.32 hores ja s'havia obert un carril, però segueix havent-hi retencions en aquest punt. L'incendi, que s'ha propagat per la vegetació del voltant, ja està apagat., que han rebut l'avís del foc a les 17.46 hores, hi han destinat dues dotacions.

