Ningú apostava gaire per aquesta nova sèrie de Netflix i ara arrasa a la plataforma: és la número 1

Per molts algoritmes, recomanacions o crítiques que es facin a través d'una sèrie, el públic també acaba triant en funció dels seus mateixos gustos. Un fet que podem veure de manera reiterada a les plataformes de contingut en streaming:, a vegades les tendències (o les més vistes) són encapçalades per produccions que semblava que no tindrien ni de bon tros l'èxit que aglutinen, de manera real, al servei. I això li ha passat aen les últimes setmanes.La incorporació de la sèrieno semblava res de l'altre món. Poca repercussió, cap crítica professional i des de la perspectiva del consum de l'estat espanyol, les tendències no semblaven donar-li bones perspectives. Doncs la sèrie d'origen colombià ha trencat el tauler i s'ha situat com la més vista en el rànquing oficial de Netflix . Des de fa tres setmanesperò ara se situa com la número 1.No ens enganyarem, és la clàssica telenovel·la sud-americana, en la seva esplendor argumental:venen de mons oposats i protagonitzen un romanç poc convencional. Un accident automobilístic marca els seus destins i, a partir d'aquell dia, les seves vides no són, les mateixes., també de Colòmbia, que va recollir grans èxits en el consum televisiu convencional de fa una dècada i mitja.

