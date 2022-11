L'Audiència Nacional jutjarà dilluns els integrants d'una cèl·lula gihadista que planejava atemptar a Barcelona

jutja des d'aquest dilluns sis homes com a presumptes integrants d'una cèl·lula gihadista desenvolupada amb "l'ideari" dei que tenia entre els seus plansa Barcelona, on estaven instal·lats des de feia temps. El seu contacte amb el Daesh, segons el ministeri públic, a través d'un sistema de comunicacions concret a partir d'un dels integrants d'aquesta cèl·lula.En el seu escrit d'acusació, que ha facilitat Europa Press, la Fiscaliad'integració en grup terrorista i de col·laboració activa amb grup terrorista. Rabah H., àlies 'Rabeh' o 'Berkan Azizi', és pel Ministeri Fiscal el líder de la cèl·lula terrorista establerta a Barcelona i en la qual s'haurien integrat Omar N., encarregat de formació i contacte amb DAESH; Hatab S., àlies 'Miami', al comandament de l'aparell informàtic, i Lyes A., àlies 'Soufian', identificador d'objectius.El fiscala la capital catalana. "No només s'havien format teòricament en els postulats del salafisme gihadista radical, sinó que, a més, s'havien ensinistrat en l'elaboració d'explosius i en el maneig d'un altre tipus d'armes i havien iniciat el procés per proveir-se de l'armament necessari per a aquesta finalitat", explica en l'escrit.La cèl·lula, que segons el relat de la Fiscalia "va mantenir contactes amb altres persones que han estat objecte de diverses investigacions per terrorisme gihadista" en la mateixa Audiència Nacional, navegava per laon trobava "tota mena de material salafista violent i radical", com atemptats o execucions.Altres dels presumptes integrants de la cèl·lula, apunta la Fiscalia, van buscar per internet diversos tutorials "sobre el maneig de ganivets de combat" a més d'"indicacions sobre com desenvolupar amb èxit atacs mitjançant atropellaments massius".

