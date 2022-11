No pot entrar a l'estadi per veure el seu equip contra el Girona i troba una surrealista solució

Una cosa. ¿Ven algo raro en el pino? ¡Un aficionado viendo el Quintanar del Rey - Girona! Esta altísimo, eh… ¡SURREALISTA JAJAJAAJ! #LaCopaMola, la copa del pino… 😂😂😂 pic.twitter.com/Z5HDWI6qRL — Alex Luna (@alexlunafut) November 13, 2022

Un aficionat deli, ha decidit arriscar-se molt per poder veure el partit que s'ha disputat aquest diumenge a la tarda. Diversos aficionats han registrat amb les seves càmeres dels telefòns mòbils com l'homeque hi ha darrera d'una de les porteries de l'estadi de Castella la Manxa.El Girona ha patit per aconseguir la victòria.a la segona part ha estat suficient per evitar una derrota humiliant per a l'equip català de Primera Divisió, que ha vist com els seus contrincants lluitaven amb les urpes i amb les dents per intentar sumar una victòria a la competició copera.

