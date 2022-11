"L'hem acceptada, i l’acceptem, amb molta passivitat, la imposició del castellà".“Deixa’t anar i treu la llengua al parlar”, és a dir, serveix-te’n, del català, prou defecció lingüística. L’entitat, el trinomi de la qual és, llengua, cultura i país, vol que la llengua catalana s’utilitzi allà on decreix, que són, sobretot, grups i espais imprescindibles per garantir-ne el futur i afavorir la cohesió social. Normalitat d’ús.Però és que l’any 1981 Joan Fuster publicava a 3i4 Ara o mai, un opuscle que l’any abans, amb el títol Per a una cultura catalana majoritària, va ser editat en la "Nadala" de la Fundació Jaume I. Quaranta anys després, doncs, ens adonem com la precarietat de la llengua, arreu dels territoris que la tenim com a pròpia i preferent, és força més amarga avui que llavors, i la urgència del remei se’ns fa del tot angoixosa.. Per assolir-ne una plena normalitat d’ús, a més a més d’una política lingüística valenta, calia tenir-ne consciència plena, de la situació, per veure-li futur, a la llengua. Llavors i ara. I arreu dels Països Catalans. ¿I avui, la té el parlant, la consciència lingüística de la situació en què es troba el català respecte les altres llengües que li són hegemòniques? No. Altrament, no els la caldria treure, la llengua!“Crec que no resultaria lícit limitar-nos a atribuir-ho a “genocidi”: seria, així mateix, una mena de “suïcidi” col·lectiu. De nosaltres depèn”. I la força la té aquest “de nosaltres depèn”. Perquè és ben cert que la castellanització dels Països Catalans, a més a més de totes i tantes les agressions de l’Estat i dels seus poders, ha estat, i en manllevo de Fuster l’expressió, una obsequiosa predisposició indígena, estimulada, també, per raons polítiques.però caldria que ens sabéssim respondre el quan, el com i el perquè, i és que l’hem acceptada, i l’acceptem, amb molta passivitat, la imposició del castellà. I a tots nivells. Davant un canal de televisió o al cinema en castellà, un catalanoparlant deixa de ser catalanoparlant per a ser televident en castellà. Si no en tenim consciència, de la situació de substitució lingüística a què estem exposats, el risc que correm esgarrifa. I com més joves són, els usuaris de la llengua, més indiferents. Revertim-la, la situació!

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor