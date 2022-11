🇹🇷FLASH | Une explosion a eu lieu sur l’avenue Istiklal d’#Istanbul. Il y aurait de nombreux blessés.



pic.twitter.com/heLGMSl0eS — Cerfia (@CerfiaFR) November 13, 2022

Almenysen una explosió en una de les avingudes comercials més concorregudes de la capital de Turquia. El governador local ha informat d'aquesta única persona morta, de moment, segons han avançat les agències Associated Press i Reuters des del terreny.Segons les primeres informacions que arriben sobre el terreny de les agències informatives del país, la deflagració, un dels carrers més turístics i populars de la capital turca. Diverses persones han enregistrat el moment de l'explosió, on es pot veure una gran bola de foc i una detonació molt forta.Ambulàncies, bombers i diverses desenes d'agents de policia es troben ara mateix a la zona dels fets, socorrent les persones ferides.a, hora local (14.20 hora catalana). Per ara es desconeix la quantitat exacta de persones afectades per la detonació, però la corresponsalia deHi hauria una persona que hauria perdut la vida a causa de la detonació.Hi haurà ampliació.

