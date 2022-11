Uns activistes ataquen la vitrina d'una mòmia del Museu Egipci de Barcelona

🔴 ÚLTIMA HORA 🔴

Bañamos con "sangre y petróleo" vitrinas del museo Egipcio de Barcelona para alertar sobre la emergencia climática.



No aguantamos más que los Gobiernos laven su imagen en COPs para engañar a la población sin efectuar medidas reales. pic.twitter.com/32i6uxKiEf — FuturoVegetal (@FuturoVegetal) November 13, 2022

torna a protagonitzar una acció reivindicativa. Aquesta vegada, però, a casa nostra. A Catalunya. Més concretament, alAquest migdia dos activistes del grup en defensa del medi ambient han tirat "sang falsa" en una de les parets de l'edifici i han tacat el vidre d'una rèplica de sarcòfag de mòmia faraònica de "petroli fals", que ha resultat ser melmelada. Tot just després, s'han enganxat a unes vitrines mentre sostenien una pancarta que deia:Un missatge que fa referència a la conferència sobre canvi climàtic que es fa aquests dies a Egipte i que està patrocinada per la multinacional de begudes.“Estic aquí enganxada perquè no aguantem més que els governs netegin la seva imatge en aquestes conferències persense impulsar mesures reals“, ha criticat un dels activistes de Futuro Vegetal, adscrit a la plataforma Rebel·lió o Extinció. “Mentre l’ONU preveu escenaris de temperatures de més 2,5 ºC -en comparació amb el clima actual-, els nostres líders polítics s’asseuen a la COP27 en una taula pagats per Coca Cola, una corporació escollida per, ha subratllat.Betevé ha explicat que fonts dels Mossos d’Esquadra els han detallat que els autors de l'acció han estati després se’ls ha deixat marxar. Per part del museu, han informat que el vidre que protegeix la mòmia ha quedat malmès i que presentaran una"pels danys a tots els assistents”.

