Acompanya el seu marit a la tomba de la seva exdona i el vídeo es fa viral a TikTok

El perfil d'ha estat, ben segur, en els darrers dies, un dels més visitats i comentats entre els usuaris i usuàries de. Aquesta dona equatoriana s'ha fet viral a la xarxa social xinesa amb un vídeo en el qual acompanya el seu marit a la tomba de la seva exdona.A la publicació, es pot apreciar la parella de Borrero completament compungida per la situació davant del sepulcre. De fet, és a la vora del plor. Ella, però, el grava i en un missatge publicat a TikTok escriu:. Com es podria haver esperat, les seves paraules han fet emergir una bona multitud de crítiques entre els i les internautes.El vídeo té més de sis milions de reproduccions a hores d'ara i, potser, fruit de la repercussió, l'Eskarleth s'ha vist obligada a donar explicacions sobre el seu missatge., ha començat relatant la dona, que ha assegurat que el que realment volia dir és que el que desitja és no tornar mai més al cementiri per no veure el dolor del seu marit quan recorda la seva exparella.

