El PSOE no generalitzarà l'ús de les llengües cooficials al Senat per evitar limitar el debat

La portaveu del PSOE al Senat,, ha promès que en aquesta legislatura tal com va garantir el president espanyol Pedro Sánchez amb Pere Aragonès a la taula de diàleg . Així i tot, Granadosen la seva proposta de reforma del Reglament que està actualment en tramitació.En una entrevista concedida a Europa Press, Eva Granados ha rebutjat universalitzar l'ús de les llengües cooficials en les sessions de control al·legant que "la immediatesa del debat en el parlamentarisme és essencial" i "quan hi ha una interpel·lació, un debat viu,que hi ha en el parlamentarisme".La iniciativa tindria un cost aproximat d'uns 950.000 euros, segons queda reflectit en la seva memòria econòmica. No obstant això, la portaveu del PSOE ha assenyalat que la variable que impedeix que els socialistes descartin estendre el seu ús "no és l'econòmica", sinó que, tal com ha sostingut, els ho impedeix el fet que la universalització de les llengües cooficials podria "coartar la immediatesa del debat". En qualsevol cas, també ha recordat que: "I ens posem l'auricular, jo per al basc, perquè es parla molt català també aquí", ha detallat.La dirigent socialista, apuntant que "hi ha altres urgències damunt de la taula". Però, precisament aquest va ser un acord que els socialistes van aconseguir amb el Govern a la taula de diàleg de l'estiu passat. En aquest context, Granados ha assegurat que "en aquests moments no està damunt la taula", tot i que ha admès contactes amb Junts i la resta de grups parlamentaris per a dur-la a terme. El que tampoc ha pogut concretar Granados és: "Hem de veure en quines iniciatives parlamentàries s'utilitzarien".Sobre la posició del PP en aquest plantejament, Eva Granados ha animat ai s'ha preguntat que com ell "aposta per aquest bilingüisme cordial quan va a Catalunya, a veure si li agradarà que hi hagi aquest plurilingüisme cordial que representa a l'Estat a les Corts Generals".

