Circular pel carril del mig té multa: sancions de fins a 200 euros

📛Circular por el carril izquierdo y/o central sin necesidad reduce la capacidad de la vía y propicia maniobras peligrosas.



✅Circula por el carril derecho y usa el izquierdo para adelantar. El límite de #velocidad es el mismo en todos los carriles.#LaCarreteraNoEsUnCircuito pic.twitter.com/0rTnZZSKi3 — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) November 3, 2022

Circular pel carril del mig és unaen molts conductors i conductores, que la trien perquè, diuen, se senten "més segurs". En realitat, però, la Direcció General de Trànsit (DGT) alerta que aquesta acció pot ser unen cas de tenir una avaria. A banda d'això, per més que no fem cap maniobra perillosa i respectem el límit de velocitat, el simple fet de conduir pel mig ja és una. I a més a més, és greu. El motiu? Aquest carril és per avançar.Ja, però, així i tot, no tothom la té present a l'hora de conduir i el problema, en certa manera, es cronifica i s'agreuja. Més encara en l'actualitat, amb l'increment del volum de circulació a les autopistes. És per això que cada vegada més entitats de trànsit i agents dels Mossos d'Esquadra busquen noves vies per conscienciar i combatre-la. Una de les maneres que han trobat és fer saber als usuaris i usuàries de les carreteres catalanes que no fer cas de l'obligatorietat d'aquesta norma de circulació pot suposar una"Encara que et pensis que és més segur anar pel mig de l'autopista, qualsevol incidència que et passi al cotxe, una roda punxada o que et quedis sense potència, si vas per la dreta, tens el voral, és molt més segur", ha assenyalat el cap de torn d'àrea regional de trànsit de l'Àrea Metropolitana Nord,, que ha recordat casos en els quals s'han trobat vehicles avariats al carril del mig que han posat en perill la seguretat de la resta de conductors i conductores.Precisament pel que fa a la resta d'usuaris i usuàries que circulen, el fet que hi hagi un vehicle que circula pel mig i ho faci a velocitat moderada o lenta suposa una molèstia perquè, a vegades, elsen una situació amb diversos carrils que pot representar una multa de 200 euros.

