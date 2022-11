Almenys sis morts per un esfereïdor xoc entre dos avions en una exhibició als Estats Units​

Dos aviones chocan durante una exhibición aérea



🇺🇲 Dallas pic.twitter.com/0GnEbKb4an — SocialDrive (@SocialDrive_es) November 12, 2022

Almenys sis persones han mort pel xoc entre dos avions de laen l'espectacle Commemoratiu Air Force Wings OverDallas a l'Aeroport Executiu de Dallas (Texas, Estats Units). La xifra representa, també, el nombre total de persones que eren a bord de les aeronaus en el moment de l'accident. Segons ha comunicat l'Administració Federal d'Aviació (FAA) dels Estats Units als mitjans locals,Això sí, el departament de policia de la població es va veure obligat a tancar una autopista pròxima a la zona perquè hi havien caigut les restes dels avions. A hores d'ara, la FAA i la Junta Nacional de Seguretat en el Transportque van fer que un Boeing B-17 Flying Fortress impactés contra un Bell P-63 Kingcobra aquest dissabte al vespre.En el vídeo que s'ha difós a les xarxes socials, s'aprecia com l'aeronau més lleugera es creua en la direcció de la gran. A més a més, pel que s'aprecia en les imatges ambdues semblen anar a gran velocitat i potser per això, quedenen el moment de l'impacte. Tot plegat, davant l'atenta mirada dels espectadors a l'exhibició, algun dels quals exclama entre escena i escena: "Déu meu! Això va de debò? Ha passat això de veritat?".L'alcalde de Dallas,, ha expressat en un tuit després de l'accident: "Hem tingut una terrible tragèdia a la nostra ciutat avui durant una exhibició aèria.. Si us plau, resin per les ànimes que s'han elevat al cel per entretenir i educar les nostres famílies", ha afegit en una altra publicació a la plataforma.que va ser la pedra angular del poder aeri nord-americà durant la Segona Guerra Mundial. Per la seva banda, l'altre avió relacionat amb els fets,durant la guerra com a aeronau de combat. La majoria dels B-17 van ser rebutjats al final del conflicte internacional i només queden uns pocs en l'actualitat, la majoria dels quals s'exhibeixen en museus i espectacles aeris com els de Dallas, segons ha apuntat Boeing.

