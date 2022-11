Mor Keith Levene, fundador de The Clash i figura icònica del punk

El guitarrista, fundador del grup britànic The Clash, ha mort a causa d'un càncer de fetge a la seva casa de Norfolk, a Anglaterra, als. Va néixer com a Julian Levene a Londres i amb 18 anys va fundar la banda icònica de rock al costat del guitarristai el baixista, també acompanyats pel mànager del grup, Bernard Rhodes, que va demanar al cantantque s'unís al grup.Strummer acabava de veure els Sex Pistols actuar a Nashville Rooms i va convèncer la resta que elera l'estil amb el qual havien de continuar endavant el seu projecte musical.Amb la deriva cada vegada més política de The Clash, Levene va decidir deixar el grup i va tenir encara més èxit amb, una banda que també es coneix amb el nom de PiL. En aquesta nova etapa de la seva carrera, Keith va estar acompanyat de, el cantant dels Sex Pistols, que utilitzava el nom de Johnny Rotten. Plegats, van posar els fonaments del que després es va conèixer com aLa parella del difunt,; la seva germana,; i el seu marit el van acompanyar en les seves últimes hores de vida. Va morir "pacíficament, en calma, còmode i estimat", segons ha informat la família, que ha demanat privacitat en aquests moments de dol.

